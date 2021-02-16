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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuzey Carolina'yı kasırga vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

- Kuzey Carolina'yı kasırga vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

kasırganın etkili olduğu bölgeden detay

( KUZEY CAROLINA ) KUZEY CAROLINA

Bild Kasırga 


- ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bağlı kıyı şeridinde bulunan Brunswick'i kasırga vurdu. Evlerde büyük hasar meydana gelirken, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Brunswick şerifi John Ingram yaptığı açıklamada, "Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Çok fazla yıkım oldu. Uzun bir kurtarma süreci olacak" diye konuştu.
Brunswick acil durum yönetimine bağlı ekipler de sular altında kalan evlerde mahsur kalanlar olduğunu belirtti.
Kayıp kişilerin bulunması için aramaların sürdürüldüğü aktarıldı.
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