Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

-Küçük kızın aile üyelerinin ağlamasından görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılmasından görüntü



( DENİZLİ )- Küçük kızın yakınları sinir krizi geçirirken, gözyaşları sel oldu DENİZLİ



- Denizli’de evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu halasının 13 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu. Küçük kızın yakınları sinir krizi geçirirken, babasını tüfeğiyle vuran çocuk komşularının evinde sakinleştirildi. Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan C. İle Ümmühan C. Çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C. halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oynayama başladı.

O sırada A.H.C. babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

A.H.C.’nin elinde bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.’nin boynuna isabet etti. Olay yerinde ağır yaralanan küçük kızın aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük kızın hayatının kaybettiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken ekipler A.H.C.’yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. A.H.C.’nin babası olayı duyar duymaz evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken, cenaze evden çıkarılarak otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-



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