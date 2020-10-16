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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuzenlerin silahlı kavgasında yoldan geçen biri çocuk iki kişi vuruldu

Kuzenlerin silahlı kavgasında yoldan geçen biri çocuk iki kişi vuruldu

Olay yerinden aktüel görüntüler

Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Aktüel 

-Bozyaka Hastanesinden görüntüler

( İZMİR )- İzmir'de yoldan geçen biri çocuk iki kişi silahlı kavgada yaralandı İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, kuzenler arasında yaşanan silahlı kavgada o sırada yoldan geçen biri çocuk 2 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesinde bulunan Rakım Erkutlu Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akraba olan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Vedat A. ve Rıdvan K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K., yanında bulunan tabancayla Vedat A.’ya ateş açtı. Yoldan geçen biri çocuk iki kişi yaralandı Silahlı kavga esnasında o sırada yoldan geçen lise 1. sınıf öğrencisi C.G. (14) bacağından, hurdacıda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu H.R.M ise göğsünden açılan ateş sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan ve kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 14 yaşındaki C.G’yi ve H.R.M’yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Suriye uyruklu H.R.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Rıdvan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (SY-HG-
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