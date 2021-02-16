Kuzeninin silahlı saldırısına uğradı kalp masajıyla hayata döndürüldü

-kalp masajı yapılması,

-yaralının ambulansa taşınması,

-ambulans ve polis ekipleri,

-olay yeri inceleme ekipleri,

-olay yerinde yapılan çalışmalar,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'te, husumetli olduğu kuzeninin silahlı saldırısına uğrayan bir adam, olay yerinde dakikalarca yapılan kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Saldırıya uğrayan şahsın durumu ciddiyetini korurken, kuzenini yaralayan ve mahalle muhtarı olduğu iddia edilen zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı. Olay Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Akkent Taksi Durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Kemal Y., mahalle muhtarı olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y. tarafından iş yerine bırakıldı. Kemal Y., araçtan indikten sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Kemal Y. ağır yaralanırken, kuzeni ise araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı, hayata döndürüldü Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kemal Y.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı yaptı. yapılan kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen Kemaliye özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Muhtar olduğu iddia edilen zanlı yakalandı Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kuzenini yaralayarak olay yerinden kaçan ve Nizip ilçesi Kızılin Mahallesi Muhtarı olduğu iddia edilen Yusuf Y. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-



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