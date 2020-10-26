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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı

Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı

- Olay yerinden detay ve genel görüntüler

İlk Müdahale Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-- Zanlının polis tarafından araca bindirilmesinden görüntü
-- Polis ekiplerinden detay ve genel görüntü

( İZMİR )- Kuzenini vuran şüphelinin rahat tavırları şaşırttı İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında tartışma geçen kuzenini önce bıçaklayıp ardından pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahsın rahat tavırları şaşırttı. Kuzenini yaralayan şahıs, iddiaya göre eve gidip duş aldı; ardından polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında tartışma yaşanan Muammer E. (45), kuzeni olan Mesut E. (26) ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E. kaçmaya çalıştığı esnada bu sefer Mesut E. pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı. Eline saçmalar isabet eden şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Muammer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve gidip duş aldı Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gören görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışma sonucu Muammer E.'yi bıçaklayarak ve pompalı tüfekle yaralayan şahsın, yaralı kişinin kuzeni Mesut E. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, Mesut E.'yi evden çıkmaya çalıştığı esnada yakaladı. Mesut E.'nin yüzünde ve elinde kan lekeleri olduğu için evine gidip duşa aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada çalışma yaptı.
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