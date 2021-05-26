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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzenini öldürdü, arkadaşını yaraladı: 'Namus için yaptım'

Kuzenini öldürdü, arkadaşını yaraladı: 'Namus için yaptım'

ZONGULDAK

Hastane Akalan İtiraf Ameliyat 

-EKİP ARAÇLARINDAN GÖRÜNTÜ
-ŞAHSIN ARAÇTAN İNDİRİLMESİ VE ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ
-ADLİYEDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )- Eşine de uzaktan ateş zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi ZONGULDAK

- Zonguldak’ta silahından çıkan kurşunlarla amcasının oğlunun ölümüne ve arkadaşının da yaralanmasına sebep olan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olay sonrası 500 metre uzaktan eşine de ateş açtığı iddia edilen zanlının suçunu itiraf ettiği ve ilk ifadesinde olayı namusu için yaptığını söylediği öğrenildi. Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde dün yaşanan kanlı infazın ardından gözaltındaki zanlı Ali K. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Dün öğlen saatlerinde iddiaya göre Ali K.; amcasının oğlu Sercan K. ile araçta bulunan arkadaşı Ferdi G.'ye ateş açtı. Sercan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ferdi G. ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumu ise halen ciddiyetini koruyor. Öke yandan olayın faili Ali K.'nın olay sonrası 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtığı ancak herhangi bir kurşun isabet etmediği öğrenildi. Olay sonrası ekipler tarafından yakalanan zanlı Ali K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili emniyette ifadesi alınan Ali K.’nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali K., ifadesinde ‘Namusum için yaptım’ dediği öğrenildi öne sürüldü. (SÖ-OA-
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