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- Kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

- Kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

zanlı detay

( SAMSUN ) SAMSUN

İlk Müdahale Jandarma Akalan Altın Katil Zanlısı 


- Samsun’da evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki kız, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. E.A.’nın hayati tehlikesi ise hala devam ediyor. Katil zanlısı tutuklandı Olay sonrası evine saklanan Erkan A. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. (İCÇ-SLH-
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