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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Köpeklerin kurtarılma anı

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek Minibüs Durağı Yavru Köpekler 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Minibüs durağı çaycısı röp
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Zeytinburnu’nda kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan minibüs durağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs durağının çevresinde bulunan çimlik alanda oynayan yavru köpekler daha önce su gideri olarak kullanılan kuyuya düştü. Köpeklerin kuyuda olduğunu fark eden minibüs durağının çaycısı Yusuf Ekin, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kuyuya düşen yavru köpekleri kısa sürede mahsur kaldıkları yerden çıkardı. Kuyu içerisinde çamura bulanan köpekler kuyudan çıkarıldıktan sonra yeşillik alanda oynamaya başladı.
“Birkaç defa motorcular içine düştü” Minibüsçülerin dinlenme yerinde çaycılık yapan Yusuf Ekin, “Yaklaşık iki-üç saat önce yavru köpeklerin anneleri buraya geldi. Kuyuya yöneldi. Biz de bir şey var sandık. İçini açıp baktık. İçeride 4-5 tane yavru köpek vardı. Önce kendi çabamızla çıkarmaya çalıştık. Ondan sonra bizim yemekçimiz kendilerine ekmek ve su verdi. Ondan sonra kendimiz çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi sağ olsunlar çıkardılar. Ben kuyuya kendileri düştüğünü düşünüyorum. Bazen insanlar da düşüyor. Aslında buraya farklı bir şey yapılması gerekiyor. Burası normalde gider kuyusu olarak geçiyor ama şuan tıkalı olduğu için kullanılmıyor. Birkaç defa motorcular içine düştü. çok yaşanıyor böyle şeyler” dedi.
(CS- MB-ÖFA
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