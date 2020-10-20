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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

köpeğin kuyudan çıkarılması

( MUĞLA ) - MUĞLA

Yavru Köpek Köpek Bild Trol 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi Boğasa Sokak’ta, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla 15 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, sahibine teslim edildi. (CC-OD-Y)
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