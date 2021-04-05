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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ekiplerin hazırlık yapması

-Kuyuya inmesi
-Koyunu kurtarmaları

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde 15 metre derinliğe kuyuya düşen koyun, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan Van Yolu Mahallesi'nde 15 metrelik kuyuya bir koyunun düştüğü ihbarını alan AFAD ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu koyun, düştüğü kuyudan zarar görmeden çıkartılarak sahibine teslim edildi.
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