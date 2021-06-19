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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye erinin suyu kuyusuna inişi ve kuyudan kedinin çıkartılması

Çekim İtfaiye Eri Cep Telefonu Hayvan 

-cep telefonu ile çekim

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Alaçam ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yeşil isimli vatandaşın kedisi evin bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yeşil, kedisini kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu. 12 metre derinlikte kuyunun dibindeki suyun içindeki kediyi kuyudan çıkartmak için itfaiye eri ip yardımı ile kuyunun dibine inerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.Çevrede bulunan vatandaşlar, insanların canı ve malını kurtarmak için özveriyle çalışan itfaiye erlerine aynı duyarlılığı hayvanlar için de gösterdiği için teşekkür ettiler.
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