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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

-Cep telefonu kamerası ile çekilen kuyudan kediyi kurtarma görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Bild Kamera Yavru Kedi 


- İzmir’in Aliağa ilçesinde 3 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle 623 sokakta meydana geldi. Bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya bir kedinin düştüğü fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, gerekli hazırlıklarını yaptı. İtfaiye erlerinin yoğun çabaları sonrası yavru kedi yara almadan kuyudan çıkarıldı. Vatandaşlar kediyi yara almadan kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti. (İHE-
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