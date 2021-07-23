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Kuyuya düşen kedi kurtarıldı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuyuya düşen kedi kurtarıldı

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı

- İtfaiye eri kuyuya inmesi

Su İtfaiye Eri Harekete Geç Yavru Kedi 

--kuyu içi detay
--Kedinin kurtarılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir bahçede bulunan su kuyusuna bir kaç gündür kedi sesini fark eden vatandaşlar, İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen itfaiye eri, kediyi kıyafetinin içerisine koyarak yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi, doğaya salındı. (FKE-
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