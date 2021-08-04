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Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Vinç ile ineğin kuyudan çıkartılması

Bild Hayvan Trol 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kuyuya düşen inek, vinç yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyünde bulunan kuyudan hayvan seslerinin gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kuyuyu kontrol etti. Kuyuya bir ineğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu hayvan sahibine bildirdi. Hayvan sahibi tarafından Mancılık köyüne vinç çağrıldı. Kuyuya düşen inek, vinç operatörü Mehmet Müezzinoğlu tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi. (Vİ-HFV-
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