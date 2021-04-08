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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

itfaiyenin kurtarma çalışmaları

( BURDUR ) BURDUR

Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Burdur'un Bucak ilçesinde bahçe içerisinde kullanılmayan kuyuya düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda canlı olarak çıkartıldı. Olay, Alaaddin Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. İlyas Özdemir'e ait büyükbaş hayvan, bahçe içerisindeki kullanılmayan boş kuyuya düştü. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudan hayvanı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyudan canlı olarak çıkartılan büyük baş hayvan sahibine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi.
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