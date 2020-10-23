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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı

Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı

Kuyuya düşen dana için kurtarma çalışmaları

-İtfaiye erlerinin kuyuya girmesi
-Traktörlerle kuyudan dananın vinç ile kurtarılması
-Kuyudan çıkan dananın fotoğrafları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen 200 kiloluk dana, itfaiye ekipleri tarafından çift traktör ve seyyar makara sistemi kullanılarak kurtarıldı. Olay, Susurluk ilçesine bağlı Kadıkırı kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Nebil Eren'e ait dana çiftçiye ait tarlada bulunan ve 25 metre derinliğinde ve içinde 1 metre su bulunan kuyuya düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü gören çiftçi Nebil Eren Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye Müdürlüğünden yardım talep etti. Kadıkırı Mahallesi'ne gelen ekipler 2 adet traktör ve kurdukları makara sistemi sayesinde kuyuya indiler. Kuyuya inen itfaiye erleri kuyuda bulunan dananın ayaklarına ip ve zincir bağlayarak ve traktörlerin çalışması sonrası kuyudan danayı çıkardılar. Kuyudan çıkan danada hiçbir yara veya sakatlık meydana gelmeden çıkarılarak kendilerine teslim edilmesi sonrası Susurluk itfaiye personeline teşekkür etti.
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