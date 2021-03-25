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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuyumcuya soygun girişimi kamerada...Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı

Kuyumcuya soygun girişimi kamerada...Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı

Soyguncuların dükkana girişi

Soygun Kuyumcu Soygunu Soygun Girişimi Kamera 

-Silahla adamı yaralamaları
-Kuyumcunun soyguncuları kovalaması
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcu Ali Topal kendisini silahla yaralayan soyguncuları sandalye ile kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de Pazartesi günü meydana gelmişti. Bir kuyucuya giren şüpheliler, kendilerine direnen kuyumcu Ali Topal ve kendisine yardım eden komşusunu yaralayıp kaçmıştı. Olay ilişkin bugün yeni gören görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya gelen 2 kişi Ali Topal'a silahları doğrultup altınları vermesini istedi. Kuyumcu Ali Topal'ın direnmesi üzerine şüphelilerden biri Topal'ın ayağına ateş etti. Olayın sıcaklığıyla kendini korumak isteyen Ali Topal soygun girişiminde bulunan 2 kişiyi sandalye ile kovaladığı görülüyor. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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