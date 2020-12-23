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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı

-güvenlik kamerası-

Sahte Altın Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri Aktüel 

-Şüphelinin kuyumcudaki detayları
-Polisin gelmesi ve şahsın götürülmesi
--aktüel-
-Kuyumcudaki ele geçirilen ürünler
-Yakından ve uzak plandan kuyumcunun içi
-Röportaj ve kuyumcu dükkanı dış detay

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişi, sahte altın satmak isterken kuyumcunun fark etmesiyle yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen F.Ö. isimli şüpheli altın küpe satmak istediği söyledi.

İş yeri çalışanı Emrullah Göl, yaklaşık 2 bin lira değerindeki küpeyi ilk yaptığı kontrolde 22 ayar damgasını gördü. Göl, küpeden şüphelenerek atölyeye gönderdi. Atölyede yapılan kontrolde madenin bakır olduğu ortaya çıktı. İş yeri çalışanları kuyumcunun kapısını kapatarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kilis’ten geldiği belirlenen F.Ö’yi gözaltına alındı. Kuyumcu Emrullah Göl, “Selamünaleyküm aleykümselam dedi ve içeri girdi. Altını aldık tarttık ve baktık ayarları falan her şeyi vardı. Parsını verecektik ancak madeni önce denedik ve altın olmadığını anladık. Bu süre zarfında kapıyı kapatıp polise bildirdik” dedi.
F.Ö., sahte altını satmak için geldiği kuyumcudaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuda beklediği ve polis ekiplerince gözaltına alındığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HLL-
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