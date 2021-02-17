Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcuya camı kırarak girdi, soğukkanlılığı ile dikkat çeki

Kuyumcuya camı kırarak girdi, soğukkanlılığı ile dikkat çeki

Tokat'ta hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan soygun anı

Kol Saati Soygun Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Kuyumcunun camını kırması
-Bölgeden uzaklaşması
-Bir süre sonra gelerek kırılan kapı camından içeri girmesi
-Dükkan içinde dolaşan hırsızın vitrinleri açarak bakması
-Yaklaşık 10 dakika içeride kalan hırsızın kamerayı fark ederek çevirmesi
-Kuyumcu ile röp
-İş yerinden detaylar

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta kuyumcunun camını kırarak soygun yapan hırsız soğuk kanlı tavrı ile dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Kuyumcular çarşısında gece saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi. Esnaf, babah iş yerine geldiğinde dükkanın kapı camının kırık olduğunu ve soyulduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kırdığı camdan kuyumcuya girdi, soğuk kanlılığı ile dikkat çekti Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın sağı solu kolaçan ettikten sonra parke taşı ile iş yerinin kapı camını kırması yansıdı. Camı kırdıktan sonra hırsız bölgeden uzaklaşan hırsız, yaklaşık 10 dakika sonra tekrar geri döndü. Kırık olan camdan içeri giren hırsız soğuk kanlı tavırları ile dikkat çekti. Yaklaşık 10 dakika boyunca tüm çekmece ve vitrinleri açarak kontrol eden hırsız, değerli gördüğü kol saati, kolyeleri alarak poşete koyması anbe an kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasını fark ederek yönü değiştiren şahıs, seçerek aldığı ziynet eşyaları ile geldiği gibi kırık camdan çıkarak uzaklaştı. Vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldı Kuyumcu Ahmet Duman, gece 01.00 saatlerinde hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, “Bir miktar saat, altın kolye ile sahte bileklikleri almış. Arkadaşımın gönderdiği hediyelik bir anahtarlığı almış. Kasayı hiç zorlamamış vitrindeki ürünleri çalmış” dedi (Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı