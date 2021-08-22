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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı...Dehşet anları kameralara yansıdı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı...Dehşet anları kameralara yansıdı

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı...Dehşet anları kameralara yansıdı

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Modeller 


- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu mağazasına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevherler modellerine bakmak istediğini söyledi.

Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor. (MK-
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