Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcukent'te İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

Kuyumcukent'te İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

Drone görüntü

Trafik Yoğunluğu Irak 

-Aktüel görüntüler

( İSTANBUL )- Kuyumcukent ve çevresindeki kavşak çalışmaları çileye döndü- Artan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kuyumcukent ve çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kavşak çalışmaları çileye döndü. Adeta labirente dönen bölgede kafalarda karışıklığa da neden olan çalışmalar, sürücüleri canından bezdirirken, giderek artan yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kuyumcukent ve çevresinde kavşak çalışmaları başlattı. Zaten yoğun olan Kuyumcukent kavşağındaki yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik artarak devam etti. Gün boyu yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin zaman zaman kontak kapatmasına neden oldu. Kafalarda karışıklığa da neden olan çalışma nedeniyle bölgenin eski günleri aranır hale gelirken, artan yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi. Bir sürücü, "Saatlerce bekliyoruz işimize geç kalıyoruz" dedi.
Başka bir sürücü ise, "Harika bir yol yapmışlar. Böyle bir rezillik olur mu. Labirent çıkamıyoruz. Fetih Caddesi, Yayla yaptı. Hepsi aynı. Bırakın böyle devam edelim" diye konuştu.
(DZ-RU
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement