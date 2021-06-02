Kuyumcukent'te İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

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( İSTANBUL )- Kuyumcukent ve çevresindeki kavşak çalışmaları çileye döndü- Artan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi İSTANBUL



- Kuyumcukent ve çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kavşak çalışmaları çileye döndü. Adeta labirente dönen bölgede kafalarda karışıklığa da neden olan çalışmalar, sürücüleri canından bezdirirken, giderek artan yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kuyumcukent ve çevresinde kavşak çalışmaları başlattı. Zaten yoğun olan Kuyumcukent kavşağındaki yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik artarak devam etti. Gün boyu yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin zaman zaman kontak kapatmasına neden oldu. Kafalarda karışıklığa da neden olan çalışma nedeniyle bölgenin eski günleri aranır hale gelirken, artan yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi. Bir sürücü, "Saatlerce bekliyoruz işimize geç kalıyoruz" dedi.

Başka bir sürücü ise, "Harika bir yol yapmışlar. Böyle bir rezillik olur mu. Labirent çıkamıyoruz. Fetih Caddesi, Yayla yaptı. Hepsi aynı. Bırakın böyle devam edelim" diye konuştu.

(DZ-RU

