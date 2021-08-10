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Kuyumcudan 130 bin liralık altınla kaçan şüpheli serbest bırakıldı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kuyumcudan 130 bin liralık altınla kaçan şüpheli serbest bırakıldı

Kuyumcudan 130 bin liralık altınla kaçan şüpheli serbest bırakıldı

- Polis otosunun gelişi

Adli Kontrol Akalan Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Şüphelinin adliyeye çıkartılması
-- Adliye binası

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta girdiği bir kuyumcudan iddialara göre 130 bin liralık altını bakma bahanesiyle alarak kayıplara karıştığı iddia edilen F.G. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli; çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre olay Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti.
Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, önce güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da F.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Altınlara el koyan ekipler kuyumcuya geri teslim etti. F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (OA
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