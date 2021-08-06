Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi

-kuyumcu dükkanından detay

-polis ekiplerinin çalışması

-Kuyumcudan detay

-Esnaf Orhan Kara röp.

-Detaylar

-Kaçan gaspçıların fotoğrafları



( ANTALYA )- Pompalı tüfekli gaspçılar, tezgahın üzerindeki 60 imitasyon bileziği alarak olay yerinden motosikletle kaçtı- Gerçek sandıkları bileziklerle kayıplara karışan gaspçıları, polis her yerde aranıyor ANTALYA



- Antalya’da kuyumcuya giren yüzü kapüşonlu iki şüpheli, işyeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip tezgah üzerindeki gerçek sandıkları 60 adet imitasyon bileziği alarak kayıplara karıştı. Polis, motosikletle olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor. Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde yer alan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle gele yüzleri kapüşonlu iki şüpheli, Sadık Ekin’e ait kuyumcu dükkanına girdi. Pompalı tüfeği çıkaran şüphelilerden birisi Ekin ve yanındakileri tehdit ederek kıpırdamamalarını söyledi.



Bu sırada diğer şüphelide tezgahın üzerinde bulunan 60 bileziği alarak, kuyumcudan çıktı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden ayrılırken, durum polise bildirildi.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, tezgahın üzerinden alınan bileziklerin tümünün imitasyon ve değerinin 5 bin lira olduğu belirtildi. Kuyumcunun komşu esnafı Orhan Kaya, “Kafalarında kapüşon vardı, birisinde kask var gibiydi. İçeride durmaları 1 dakika bile sürmedi. Çalınan bilezikler imitasyon sanırım” dedi.



