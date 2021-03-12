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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuyumcu hırsızları 3 hafta sonra yakayı ele verdi

Kuyumcu hırsızları 3 hafta sonra yakayı ele verdi

Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Polis Merkezi Ziynet Eşyası Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Görüntü arşivi

( KOCAELİ )- 81 bin TL'lik altın çalan şüpheliler yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı. Olay, 17 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Nihat Can Kırcı’ya ait kuyumcuya gelen hırsızlar, yan tarata bulunan atıl iş yerinin duvarını delerek, tuvalet kısmından kuyumcuya girdi. Önce içeride yanan ampulü patlatan iki hırsız, ardından tezgahta bulunan 80 bin liralık altını çuvala koymaya başladı.
Bu sırada iş yerinin alarmının uyarı vermesi üzerine, kuyumcunun sahipleri hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Önce kiralık bir otomobille İlimtepe mevkisine giden hırsızların ardından başka bir jipe binerek kaçtıkları iddia edildi. Hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G. (37) ve O.P’yi (37) İstanbul’un Fatih semtinde yakaladı. Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
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