Kuyucak’tan sel bölgelerine gıda desteği

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen yardım kapmayasında toplanan yardımlar sel bölgelerine dualarla uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel baskınlarında büyük zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da yardım ve destek kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor. Milli birlik ve beraberliğin en önemli simgeleri arasında yer alan yardım ve dayanışma kampanyalarına katılarak destek veren Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi, ilçede bir hafta önce başlatılan kampanyayı tamamlayarak toplanan yardımları sel bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıkardı. Kuyucak Belediyesi Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen uğurlama törenine Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük başta olmak üzere Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, İlçe Emniyet Amiri Enver Akipek, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Kuyucak Belediyesinden daire müdürleri katıldı.

Kuyucaklı vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada toplanan yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un koordinasyonunda, geçtiğimiz günlerde ülkemizin değişik yerlerinde meydana gelen sel felaketinden sonra başlattığımız yardım kampanyamızı tamamladık. Sel felaketlerinde mağdur olan, hayatlarını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. İlçemiz her zaman olduğu gibi desteklerini sürdürüyor. Ülkemizin bir daha böyle felaketler görmemesi dileğiyle destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Levent Küçük de konuşmasında, “Yakın zamanda memleketimizin birçok noktasında yaşanan afetlerden dolayı, özellikle son zamanlarda yangın afeti ve üzerine de Batı Karadeniz’deki büyük sel olaylarından dolayı ilçemizde başlatmış olduğumuz bir haftalık kampanyamız bugün neticelendi. İl Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un koordinasyonunda başlattığımız kampanyamız tamamlanmış oldu. Kuyucak halkımız kendine yakışan en iyi şekilde yardımlarını bize ulaştırdı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Esnafımıza, odalarımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu yardımları ulaştıracağız” dedi.



