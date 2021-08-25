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Kuyu suyunu şişeleyip 'Hamidiye' diye içirdiler
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyu suyunu şişeleyip 'Hamidiye' diye içirdiler

Kuyu suyunu şişeleyip 'Hamidiye' diye içirdiler

tesis

Orman Yangınları Su Dolum Tesisi Ormanlı Cep Telefonu Damacana 

-tesisteki su bidonları
-tesisin çevresi

( İSTANBUL )- Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi içeriden görüntülendi İSTANBUL

- Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi içeriden görüntülendi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaptığı denetimde, Ulupelit mevkiinde bulunan ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı tespit edildi. C.B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.Öte yandan tesiste şişelere kuyu suyu doldurulup Hamidiye su diye satış yapıldığı iddia edildi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi içeriden cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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