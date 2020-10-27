Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Kuytucak'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

- Kuytucak'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

yangın genel detay

Jandarma Gesi Yangın Yeri Orman Yangını Yangına Müdahale 

-yangın yerinden detaylar
-alevler detay
-yangın gece söndürme detaları
-yangın işçiler detay

( ADANA ) ADANA

- Kozan’a bağlı Kuytucak mahallesi Danacı mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Kozan’a bağlı Kuytucak Mahallesi Danacı mevkiinde saat 14.30’da başlayan yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı. İhbar edilmesi üzerine yangın bölgesine Kozan başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bölgesinde bulunan jandarma ekipleri vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için grup yolunu araç ve insan geçişine kapattı. Yangına 40 arazöz, 300 işçi, 4 greyder, 3 dozer ile müdahale edildi. Yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı kaydedilirken köylü vatandaşların canla başla yangına müdahale etmesi ekiplerin işlerini kolaylaştırdı. Jandarma çıkan yangın ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı