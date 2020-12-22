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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

BANKA VE PTT ÖNÜNDE VATANDAŞ YOĞUNLUĞU VE DETAYLAR VAR

( BURSA )- Çalışma saatleri değişti, olan vatandaşa oldu BURSA


- Koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel kurumlar da saat kısıtlamasına gitti. Dışarıda işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor. Bu durum ise korona virüse davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, korona virüs rakamları Bursa'da son günlerde yüzde 50 düştü. Ancak alınan tedbirler ve kısıtlamalara rağmen vatandaşlar işlemlerini yapmak için banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettikleri gözlenirken, sosyal mesafe ise hiçe sayıldı. Durum böyle olunca yine çileyi vatandaşlar çekiyor. Uzun kuyruklar sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Ayrıca yoğunluk sebebiyle yoldan geçen diğer vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. (SA-MŞ)
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