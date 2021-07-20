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Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi

Dananın adamı peşinden sürüklemesi

Hastane Kaçan Kurbanlık Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Caddeden görüntüler
-Esnaf ile röp.
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Zeytinburnu'nda kaçan kurbanlık dananın kuyruğundan tutarak metrelerce sürüklenen adam hastanelik oldu. Dananın peşinden sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme’de kesime götürülen kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak koşmaya başladı.
Kurban sahibi danayı kuyruğundan yakalayarak durdurmak istedi. Hızla koşan dana kuyruğunu bırakmayan sahibini metrelerce peşinden sürükledi. Çevredeki esnafın bağırması üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. Sürüklenmeden dolayı yaralanan kurban sahibi hastaneye kaldırıldı. Dananın peşinden sürüklendiği anlar ise anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. “Adam sürüklendi, kafasını vurdu” Muharrem Çelik, “Dana aşağı doğru kaçtı. Adam da kuyruğundan tutmuş. Kuyruğunu bırakmıyor. Adam sürüklendi. Kafasını vurdu. O şekilde bırakmadı. Yukarıya döndü. Adam pert oldu. Ambulans geldi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Dehşet verici bir şey. ‘Dananın kuyruğunu bırak, döner’ dedik. Anlamadı. İnatla tuttu. Bırakmadı. Sonuçta insan canı. Değer mi? Bırak, hayvan nereye gidecek? Yine yakalarsın” dedi.

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