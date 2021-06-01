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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

- Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

-Uçan çatılar

--Devrilen direkler
--Hasar gören araçlar
--Detaylar

( SİVAS ) Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi- Sivas’ın Suşehri ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi. Bir çok araç zarar gördü. SİVAS

- Sivas’ın Suşehri ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi. Birçok araç zarar gördü. Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar yarım saat içerisinde şehrin altını üstüne getirdi. Birçok binanın çatısı uçtu. Beton direkler devrildi. Çok sayıda araç çatılardan uçan parçalar ve devrilen direklerin altına kalarak hasar gördü. Kuvvetli rüzgar maddi hasarlara neden olurken yaralanan olmadı. (NY-GF-
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