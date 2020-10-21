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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kuveytli hayırseverlerden Suriye’ye 5 tır insani yardım

- Kuveytli hayırseverlerden Suriye’ye 5 tır insani yardım

Kuveytli hayırseverlerden Suriye’ye 5 tır insani yardım

Okul Çantası Yardım Malzemesi İnsani Yardım Hayırseverler Çakal 

-Yardım tırlarından detaylar
-Suriye halkından görüntüler
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşmaları
-ATAA İnsani Yardım Derneği Başkanı Usame Şedun ve Al Rahma Derneği Başkanı Velid Ahmed El Suveydi'nin konuşmaları
-Genel detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Kuveyt Uluslararası Al Rahma Derneği tarafından ve Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, Telabyad’daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. ATAA İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Kuveyt Uluslararası Al Rahma Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, Telabyad’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) teslim edildi. Toplam 800 bin TL tutarında olduğu öğrenilen, içerisinde 100 ton un, bin adet gıda kolisi, 500 adet okul çantası, 500 adet çocuk yiyecek paketi ile 2 bin paket ekmekten oluşan insani yardım tırları, Akçakale Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından Telabyad’a gönderildi. Yardım malzemelerinin AFAD’a tesliminde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin bugüne kadar Suriyeli mazlumlar için önemli bağışlarda bulunduklarını hatırlatarak, insani yardımların sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. ATAA İnsani Yardım Derneği Başkanı Usame Şedun ve Al Rahma Derneği Başkanı Velid Ahmed El Suveydi ise, Suriye’deki insani dram karşısında sessiz kalmayan Türkiye’ye teşekkür ederek, ülkelerindeki hayır sahiplerinin bağışlarını 8 yıldan bu yana bölgeye ulaştırmaya devam ettiklerini ifade ederek, destek ve katkılarından dolayı Vali Abdullah Erin’e teşekkür etti. Teslimattan sonra insani yardım malzemesi, AFAD aracılığıyla, Telabyad Mahalli Meclisi nezaretinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başladı.

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