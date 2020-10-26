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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuveyt'te Macron'un fotoğrafı bir restoranın giriş zeminine yapıştırıldı

- Kuveyt'te Macron'un fotoğrafı bir restoranın giriş zeminine yapıştırıldı

Restoran girişinden görüntü

(KUVEYT) KUVEYT

Dinler Market Körfez Diplomat İslam 


- Müslümanlara yönelik açıklamaların ardından körfez ülkesi Kuveyt'te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını yere yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un, Müslümanlara yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Körfez ülkesi Kuveyt’te Fransa'ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdı. Restoran, Macron'un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı. Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron'un açıklamalarını kınadı. Ganim, yaptığı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.
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