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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah karantinada

- Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah karantinada

Han ve El Sabah'ın görüşmesi (ARŞİV)

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Karantina Bild 


- Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah, korona virüs testi pozitif çıkan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinin ardından kendini karantinaya aldı. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın korona virüs testinin pozitif çıktığının bildirilmesinin ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah kendini karantinaya aldı. Geçtiğimiz 18-19 Mart tarihleri arasında 2 günlük ziyaret kapsamında Han ile görüşen El Sabah, kendini tedbir amaçlı olarak izole ettiğini açıkladı.
El Sabah’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. (BÇ-ÖZ-Y)
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