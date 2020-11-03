- Kuveyt Büyükelçisi El Zawawi Şanlıurfa’da

-Vali Abdullah Erin tarafından karşılanması

-İçerideki görüşme

-hediye takdimi



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’ya gelen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Suriye’deki iç savaş nedeniyle, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere yerleşmek zorunda kalan mültecilere destek olmak amacıyla Kuveytli hayırseverlerin yardımlarını organize eden sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Şanlıurfa’ya gelen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Vali Erin tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi El Zawawi, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makamda ağırlandı. Vali Erin ile bir süre görüşerek, Kuveytli hayırseverlerin Şanlıurfa’da yaptığı çalışmaları değerlendirerek istişarelerde bulunan El Zawawi, geçen yıl Ocak ayında ve Eylül ayında Şanlıurfa’ya gelerek okul açılışlarını gerçekleştirdiklerini ve uygulanacak projeler hakkında görüştüklerini hatırlatarak, yeniden Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin de, dünya çapında büyük bir insanlık dramı olan Suriye savaşından, canlarını kurtarmak amacıyla ülkelerine sığınan insanlara destek olmak anlamında yanlarında olan Kuveytli hayırseverler adına Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi’ye teşekkür etti. (Şİ-SD-



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