Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Kuveyt Büyükelçisi El Zawawi Şanlıurfa’da

- Kuveyt Büyükelçisi El Zawawi Şanlıurfa’da

Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi valiliğe gelişi

İç Savaş Mülteci Sivil Toplum Hayırseverler İnsanlık Dramı 

-Vali Abdullah Erin tarafından karşılanması
-İçerideki görüşme
-hediye takdimi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’ya gelen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Suriye’deki iç savaş nedeniyle, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere yerleşmek zorunda kalan mültecilere destek olmak amacıyla Kuveytli hayırseverlerin yardımlarını organize eden sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Şanlıurfa’ya gelen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Vali Erin tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi El Zawawi, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makamda ağırlandı. Vali Erin ile bir süre görüşerek, Kuveytli hayırseverlerin Şanlıurfa’da yaptığı çalışmaları değerlendirerek istişarelerde bulunan El Zawawi, geçen yıl Ocak ayında ve Eylül ayında Şanlıurfa’ya gelerek okul açılışlarını gerçekleştirdiklerini ve uygulanacak projeler hakkında görüştüklerini hatırlatarak, yeniden Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin de, dünya çapında büyük bir insanlık dramı olan Suriye savaşından, canlarını kurtarmak amacıyla ülkelerine sığınan insanlara destek olmak anlamında yanlarında olan Kuveytli hayırseverler adına Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi’ye teşekkür etti. (Şİ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı