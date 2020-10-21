Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

Uzaydan Kuzey ışıklarının görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Bilim Kurgu Uzay İstasyonu Bilim Adamları Gökyüzü Kutup Işıkları 


- İlk bakışta bilim kurgu filminden bir sahne gibi gözüken ancak izlendiğinde kendisine hayran bırakan kuzey ışıklarının uzaydan çekilen görüntüsü, masalsı manzaralar oluşturdu. Uzaydan kayıt edilen kutup ışıklarının görüntüsü birçok kişi için gizemini korusa da bilim adamları yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor. Yer yüzünden yaklaşık 400 kilometre yukarıdan uzay istasyonu tarafından kayıt edilen görüntülerde ışıkların eşiz güzelliği gözler önüne serildi. Genellikle yeşil renkte oluşan ışıklar, kimi zaman kırmızı veya kahverengiye yakın tonlarda görülebiliyor. Işıklar sanki dalgalanırcasına dünya çevresinde hareket ettiği, çekilen görüntülerde net bir şekilde görülebiliyor. Uzaydan kayıt edilen ışıkların görüntüsü masalsı manzaralar oluştururken görüntüyü bazen uzay istasyonunun güneş panelleri de girdiği gözlemlendi. Kutup ışıkları, Güney ve Kuzey Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya doğal ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki oluşum, Aurora Australis her ikisi de birbiri ile benzer özelliklere sahip olması ile biliniyor. Antarktika’da, Güney Amerika’da ve Avustralya’da daha görülen ışımalar daha yüksek enlemlerden görülebiliyor. Kuzey ışıkları geceleri daha iyi bir şekilde gözlemlenebiliyor, yapılan araştırmalar sonucu ağırlıklı olarak iyonosferde meydana geldiği biliniyor. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece, ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar. Aurora borealis sıklıkla gündönümlerinde oluşur.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uzaydan Canlı Yayın...Uzaydan Canlı Yayın...
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement