Kutsal emanetler yola çıktı

-ÖĞRENCİLERİN KUTSAL EMANETLERİ TAŞIMASI

-YAPILAN DEVİR TESLİM PROGRAMI

-KONUŞMALAR



( BURSA ) - BURSA



- 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabey ilçesinde Bursalı atletlere teslim edildi. Karacabey Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen törene Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Dingin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü S. Ayhan Sağlam, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Tören saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Karacabeyli öğrenci Çanakkale şiirini okudu. Ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı, Gönen ve Mustafakemalpaşa kaymakamlarının eşliğinde Bursalı atletlere teslim edildi. Karacabey'den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği'ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı'na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir'e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Ankara'ya ulaştırılacak. (YK-MŞ)



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