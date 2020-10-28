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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

Camiden görüntü

Kutlu Doğum İlahi Naat Doğuş 

-Dua okunması
-İlahilerden görüntü
-Camiden çıkış

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt'ın eseri Ulu Camii'nde, Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) kutlu doğumu, Kütahya'nın tarihi camilerinden biri olan Ulu Camii'nde Korona virüs tedbirleri kapsamında özel programlarla idrak edildi. Duaların edildiği ilahilerin söylendiği naatların okunduğu camide Müslüman alemi en kutlu gecelerden birini yaşadı. Programda Korona virüs salgını ve hayatını kaybedenler için de dualar edildi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Bugün sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. Cenâb-ı Hak, idrak edeceğimiz Velâdet-i Nebi’yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde; Peygamberimiz (SAV), adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir. İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişmiş; onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanışmıştır. O, Allah’ın varlığa merhametinin bir tecellisidir" dedi.
(EFE-)
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