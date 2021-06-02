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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kutlamaları çeken basın mensubu canlı yayından aracından böyle düştü

Kutlamaları çeken basın mensubu canlı yayından aracından böyle düştü

canlı yayında belediye basın birimi sorumlusu Erol Karaoğla'nın araçtan düşmesi ve onlar

Canlı Yayın Geçmiş Olsun Devlet Hastanesi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşın cep telefonuna düşen düşme anları

( ADANA ) ADANA

- Kozan’da kurtuluş kutlamalarını çeken basın mensubu aracın üstünden düştü, canlı yayını kesmedi. O anlar canlı yayında yer alırken çevredeki vatandaşların düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan’ın Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri için düzenlenen konvoyda çekim yapan Kozan Belediyesi Basın Birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayında araçtan yola düştü. Kutlamaları canlı yayınlayan Kozan Belediyesi Basın birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayından çıkmadı o anları an ve çekmeye devam etti. Konvoyda ki aracın kasasından düşen basın mensubu aynı anda kurtuluş coşkusunu telefonu ile kaydeden bir vatandaşında telefon görüntülerine yansıdı. 112 sağlık ekiplerinin Kozan devlet hastanesine kaldırdığı Karaoğlan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Kozan belediye Başkanı yaralı Erol Karaoğlan’ın durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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