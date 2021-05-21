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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kütahyalı sanatçı yeteneğini 35 yaşından sonra keşfetti

Kütahyalı sanatçı yeteneğini 35 yaşından sonra keşfetti

Dilek Çağımnı'nın karakalem çalışması

Karakale Portre Realizm Yurt Dışı 

-Röportaj
-Çalışmalarından detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Karakalem sanatçısı Dilek Çağımnı:- "Hedefim, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açarak Kütahya'yı ve ülkemizi daha sık aralıklarla temsil etmek" KÜTAHYA

- Yeteneğini 35 yaşından sonra keşfettiğini söyleyen Uluslararası Germiyan Kültür Derneği üyesi Kütahyalı karakalem sanatçısı Dilek Çağımnı, eserleriyle Kütahya'yı temsil ettiğini dile getirdi. Karakalem sanatına 2 yıl önce başladığını kaydeden ortaokul mezunu 37 yaşındaki Çağımnı, "Bir gün evde canım sıkıldı. Kalemle resim yapmaya başladım. O tarihten sonra bu sanata merak saldım ve arka arkaya eserler yaptım. Daha sonra hocam Haşim Can'ın desteği ile onlarca eser ürettim ve karma sergilere katıldım. Bu sanatı daha da geliştirmek istiyorum. Hedefim, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açarak, Kütahya'yı ve ülkemizi daha sık aralıklarla temsil etmek" diye konuştu.
Karakalem nedir? Karakalem sanatının her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü belirten Dilek Çağımnı, "Kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizilen resim. Pek çoğu doğada bulunan, geniş malzeme yelpazesi nedeniyle en eski sanat dallarından biridir. Görsel sanatlarda eğitim ve esere başlamak karakalem tasarım çalışmaları ile olur. Bununla birlikte karakalem, başlı başına da bir sanat dalı olagelmiştir. Farklı renkler yerine aynı rengin farklı tonlarıyla resme boyut verilir. Manzara, iç mekan, natürmort ve soyut çalışmalar karakalem ile yapılabilse de çoğunlukla portre çiziminde kullanılır. Portrede karakalem, yağlı boya gibi sanatsal ve ticari değerini korumaktadır. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm (gerçekçilik) olgusunun en kalıcı tekniğidir. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar; tarama, karalama ve tonlamadır" şeklinde konuştu.

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