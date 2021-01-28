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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kütahyalı polis memuru kansere yenik düştü

Kütahyalı polis memuru kansere yenik düştü

CENAZEYE GÖNDERİLEN ÇELENKLER, EVİNİN ÖNÜNE ASILAN TÜRK BAYRAĞI

Yoğun Bakım Ünitesi Kanser Tedavisi Emniyet Teşkilatı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-KARDEŞİ OSMAN KALKAR VE AMCASI HASAN KALKAR'IN AÇIKLAMALARI
-CENAZE NAMAZI KILINIŞI VE TOPRAĞA VERİLİŞİ
-FOTOĞRAF

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Eskişehir’de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kalkar’ın cenaze namazına Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Kadir Kalkar’ın, ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.
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