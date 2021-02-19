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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Pazaryerinden görüntüler

Pazarcı Pazarcı Esnafı 

-Pazarcı esnafının tenekede ateş yakarak ısınması
-Pazarcıların açıklaması

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'da, soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor. Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten Pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler. Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırında içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.
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