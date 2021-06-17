Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor

Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor

BESİCİ MEHMET ÇEVİK'İN YEM KIRMA MAKİNESİNDE YEM ÇEKİMİ VE KARIŞTIRMA GÖRÜNTÜLERİ

Mel B Doğal Ürün Mısır Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YEM VERMESİ
-MEHMET ÇEVİK'İN AÇIKLAMALARI

( KÜTAHYA ) - EFE...(ÖZEL)- Yem maliyetini yarı yarıya düşürdü KÜTAHYA

- Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde besicilik yapan Mehmet Çevik, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, yem bitkisi ile hububat karışımıyla elde ettiği yemle besleyerek yem maliyetini yarı yarıya düşürdü. Sürekli artan hayvan yem fiyatları yüzünden alternatif çözüm aramaya başladığını söyleyen besici Mehmet Çevik, “Bu konuyu besici bir arkadaşıma danıştım. Kendisinin bir yem rasyonu olduğunu ve yıllardan beri bu yem rasyonundan çok büyük verim aldığını söyledi.

Ben de aynı rasyonu kendisinden rica minnetle aldım ve bu rasyonla 3-4 yıldan beri küçük ve büyükbaş hayvan yemini kendim yapmakta, hayvanlarımı bu yemle beslemekteyim. Bu sayede piyasada çuvalı 165 TL olan yem fiyatını 80 liraya düşürdüm. Yem karışımının içinde kendi yetiştirdiğim arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır gibi doğal ürünler bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 700 enerji, 16 protein var. En marka ürünlerden daha kaliteli. Mükemmel bir bakım sağlıyorum ve maliyeti de yarı yarıya düşürdüm. Besici arkadaşlar dışarıdan yem almak için uğraşmasınlar, ürünlerini kendileri yetiştirsinler, kendi yem rasyonlarını yapsınlar ve kazansınlar” diye konuştu.
(MA-EFE-Y)
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement