KÜTAHYA - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
- Öğrencilerin sınav binasına alınmaları - Öğrenci velileri ile röportaj - Detay görüntülerKÜTAHYA (AA) - Kütahya ’da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kütahya ’da YKS sınavına girecek öğrenciler ile yakınları, erken saatlerde İstasyon Caddesi’ndeki Kılıçarslan Lisesi’ne geldi.Öğrenciler sıra ile sınav salonuna alınırken adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Bazı öğrenci yakınları sınav binası dışında çocukları için dua edip yanlarında getirdikleri cüzlerden Kur'an okudu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım