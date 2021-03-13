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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'ya yüzme havuzu

Kütahya'ya yüzme havuzu

Tesisin drone ile çekilen görüntüsü

Yüzme Sosyal Tesis Yüzme Havuzu Toplantı Batın 

-Bakan Kasapoğlu'nun tesisin kurdelasını kesmesi
-Yüzme havuzu

( KÜTAHYA -DRONE)-Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, havadan da görüntülendi KÜTAHYA

- Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.
Akkent Mahallesi'nde 4 yılda tamamlanan tesiste, 25x16 ve 16x16 ebatında 2 ayrı yüzme havuzunun bulunduğu belirtildi. Tesiste ayrıca, bay-bayan soyunma odaları, oturma alanları, fitnes s salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya gibi sosyal tesislerin bulunduğu belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.
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