Kütahya'ya mart karı

-Vatandaşların açıklaması.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 7, yüksek kesimlerde de 12 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıl kar yağışı yeterle derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştular.



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