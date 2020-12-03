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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KÜTAHYA - Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA - Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

- Zanlıların adliyeye getirilmeleriKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihtiyacı olan kişilere para vererek yüksek oranda aylık faiz uygulayıp "tefecilik" suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.Ekiplerce belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.U, M.A, Ş.A, H.Y, Ç.A, I.Ş, H.Ö. ve M.L. gözaltına alındı.Zanlıların mağdur ettikleri kişilerin, ağırlıklı olarak emekli ve kamu görevlisi gibi sabit gelirliler olduğu öğrenildi.

Kamu Görevlisi Tefecilik Harekete Geç 

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