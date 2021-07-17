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KÜTAHYA - Şüpheli ölüm
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KÜTAHYA - Şüpheli ölüm

KÜTAHYA - Şüpheli ölüm

- Şehirler Arası Otobüs Terminali girişi - Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri - Hayatını kaybeden kişinin yerde cansız yatan bedeni - Ekiplerin olay yerinde çalışması - Cenazenin morga kaldırılması Kütahya ’da şüpheli ölümKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da bir kişi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulundu.Vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.Kara’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Polis Şüpheli Ölüm Bild Sağlık Ekipleri 

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