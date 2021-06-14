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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KÜTAHYA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

KÜTAHYA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

- Kentin işlek bölgelerinden görüntüBursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakimBURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya , Balıkesir ile Bilecik illeri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.Bursa'da Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları başta olmak üzere kent genelinin, kısıtlama dolayısıyla sakin olduğu gözlendi. Polis ekipleri, kentin belirli noktalarında izin belgesi denetimlerini sürdürüyor.Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden Cengiz Topel, Sakarya, Atatürk caddeleri ile Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontrollerini gerçekleştiriyor.Çanakkale’de de kent sakinleri kısıtlamaya uyuyor. Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu. Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda denetim yapıyor.Kısıtlamaya büyük oranda uyulan Yalova'da, sahil kesimleri başta olmak üzere meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Emniyet ekipleri, şehrin girişleri ile uygulama noktalarının yanı sıra meydan, cadde ve sokaklarda kısıtlama tedbirlerini denetliyor. Kütahya 'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana kavşaklarda kontrol noktaları oluşturdu. Mahalle giriş ve çıkışlarında ise kısıtlamayla ilgili oluşturulan denetim ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. İzin belgesi olmayan kişiler hakkında görevlilerce tutanak düzenleniyor.Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk yaşanmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilerin, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.Bilecik'te ise vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uymasıyla kent merkezinde sakinlik hakim oldu. Kentin işlek cadde ve meydanlarının sessizliğe büründüğü görülürken emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs Kalaba Alabalık Akkale Kışla 

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