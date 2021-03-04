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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KÜTAHYA - Salgınla mücadeleye yönelik dinamik denetim faaliyetleri başladı

KÜTAHYA - Salgınla mücadeleye yönelik dinamik denetim faaliyetleri başladı

- Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı denetimlerden detaylarKÜTAHYA (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması hayata geçirildi. Kütahya Valisi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerinin denetlenme faaliyetine katıldı.
Vali Çelik, kentteki vaka sayılarının belli periyotlarla arttığını vurguladı.Kovid - 19 ile mücadele kurallarının önemine değinen Çelik, şunları kaydetti:"İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında arkadaşlarımız çalışma yaparak vaka sayısının artmaması için çaba içindeler. İl merkezinde denetimlerde 148 personelimiz görevli. Başlarında ise kurum müdürlerimiz bulunuyor. İl genelinde ise 194 ekip görev yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri dahil 1200 civarında personel ile sahadayız. Kütahya 'nın turuncu kategoriden yukarıya gitmemesi, mümkünse sarı ve mavi kategoriye dönüştürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteğiyle başaracağımıza inanıyorum."

Koronavirüs Jandarma Sayılar Gesi Gori 

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