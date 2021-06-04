KÜTAHYA - Minibüs, Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı

- Yaralı işçilerin ambulanslara taşınması - Kaza yerinden detaylar - Yaralanan işçilerin eşyalarının görüntüleri - Şarampole devrilen kara yolları bakım aracı - Kazaya karışan minibüsün görüntüleri - Bir işçinin kazayı anlatmasıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.Ramazan K. yönetimindeki 43 YB 721 plakalı minibüs, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 14. kilometresinde, park halindeki Celal Demirhan'ın bulunduğu Karayollarına ait 06 DS 6133 plakalı yol bakım aracına ve yolda çalışma yapan işçilere çarptı.Çarpmanın etkisiyle yol bakım aracı 5 metrelik şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan araç sürücüleri ile işçiler İsa Küpeli ve Süleyman Bayburt 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım